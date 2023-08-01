В Україні конфіскували частину майна у "сенатора" РФ від Запорізької області

Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
"Вищий антикорупційний суд 31 липня 2023 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Ворони Дмитра Миколайовича", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулось в межах закону України "Про санкції". ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Вороні Д.М., а саме:
Не всі активи вдалось конфіскувати
Судом відмовлено у задоволенні позовних вимог у частині стягнення грошових коштів, наявних на банківському рахунку дружини Ворони Т.С.
У Мін'юсті повідомили, що в цій частині відомство готує апеляційну скаргу.
Ворона за власної ініціативи допомагав росіянам формувати окупаційні "адміністрації" в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького.
Наприкінці 2022 року він навіть отримав "підвищення" від окупаційної влади - посаду так званого "сенатора" захопленої частини Запорізької області. В СБУ розповідали, що на цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.
У травні Служба безпеки України повідомила йому про підозру за фактом пособництва державі-агресору. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.
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