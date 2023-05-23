Ще один соратник Януковича отримав підозру. Його майно на мільйони заарештували

СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику побіжного екс-президента Віктора Януковича. Він зараз допомагає окупантам та навіть отримав посаду "сенатора"окупованої Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає РФ. Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про співпрацю Ворони з окупантами?

Ворона за власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був радником гауляйтера Євгена Балицького.

Наприкінці 2022 року він навіть отримав "підвищення" від окупаційної влади - посаду так званого "сенатора" захопленої частини Запорізької області.

"На цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя", - розповів СБУ.

З "примітного" - саме Ворона, за даними відомства, підготував звернення до російського диктатора Володимира Путіна щодо заохочення державними нагородами Росії окупантів та колаборантів, які допомагали Кремлю у захопленні регіону.

Арешт майна Ворони

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн.Серед арештованого - квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.