RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине конфисковали часть имущества у "сенатора" РФ от Запорожской области

Фото: Дмитрий Ворона (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича. Он является "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

"Высший антикоррупционный суд 31 июля 2023 года принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Вороне Дмитрию Николаевичу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в рамках закона Украины "О санкциях". ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д.Н., а именно:

  • четыре квартиры;
  • десять земельных участков;
  • садовый дом;
  • домовладение;
  • три автомобиля;
  • денежные средства.

Не все активы удалось конфисковать

Судом отказано в удовлетворении исковых требований в части взыскания денежных средств, имеющихся на банковском счете жены Вороны Т.С.

В Минюсте сообщили, что в этой части ведомство готовит апелляционную жалобу.

Что известно о Дмитрии Вороне

Ворона по собственной инициативе помогал россиянам формировать оккупационные "администрации" во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого.

В конце 2022 года он даже получил "повышение" от оккупационных властей - должность так называемого "сенатора" захваченной части Запорожской области. В СБУ рассказывали, что на этой "должности" он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожской области.

В мае Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСудЗапорожская областьВойна в Украине