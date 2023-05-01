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В Україні Комісію з азартних ігор пропонують замінити IT-системою

Фото: в Україні Комісію з азартних ігор пропонують замінити IT-системою (wikimedia.org)
Автор: Наталія Кава

В Україні пропонують ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Це дозволить автоматизувати видачу гральної ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, уряд вже підтримав законопроект, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. Тепер його буде направлено на розгляд парламенту.

"Після підтримки депутатами рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями", - написав Федоров.

Він зауважив, що такі змінити дозволять впровадити IT-систему онлайн-моніторингу. Вона і буде в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський 11 серпня 2020 року підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

А вже у середу, 23 вересня 2020 року, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей". Її головою пізніше було призначено Івана Рудого.

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