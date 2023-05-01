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В Украине Комиссию по азартным играм предлагают заменить IT-системой

Фото: в Украине Комиссию по азартным играм предлагают заменить IT-системой (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

В Украине предлагают ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Это позволит автоматизировать выдачу игровой лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, правительство уже поддержало законопроект, предусматривающий ликвидацию КРАИЛ. Теперь он будет направлен на рассмотрение парламента.

"После поддержки депутатами решение позволит устранить человеческий фактор в выдаче лицензий - процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям", - написал Федоров.

Он отметил, что такие изменения позволят внедрить IT-систему онлайн-мониторинга. Она и будет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский 11 августа 2020 года подписал закон о легализации игорного бизнеса.

А уже в среду, 23 сентября 2020 года, Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". Ее председателем позже был назначен Иван Рыжий.

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