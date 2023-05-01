В Україні Комісію з азартних ігор пропонують замінити IT-системою
В Україні пропонують ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Це дозволить автоматизувати видачу гральної ліцензії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.
За його словами, уряд вже підтримав законопроект, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. Тепер його буде направлено на розгляд парламенту.
"Після підтримки депутатами рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями", - написав Федоров.
Він зауважив, що такі змінити дозволять впровадити IT-систему онлайн-моніторингу. Вона і буде в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.
Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський 11 серпня 2020 року підписав закон про легалізацію грального бізнесу.
А вже у середу, 23 вересня 2020 року, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей". Її головою пізніше було призначено Івана Рудого.
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