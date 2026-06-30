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В Україні індекс фінансового стресу впав до довоєнного рівня, а в РФ - б'є рекорди

11:54 30.06.2026 Вт
2 хв
Це позитивна тенденція, проте є нюанс
aimg Юлія Капітонова
В Україні індекс фінансового стресу впав до довоєнного рівня, а в РФ - б'є рекорди Фото: НБУ повідомив, що індекс фінансового стресу в Україні впав до довоєнного рівня (flickr.com)
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Минулого місяця індекс фінансового стресу в Україні повернувся до рівня січня 2022 року. Натомість у Росії ситуація стрімко погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт НБУ та The Moscow Times.

На початку 2026 року регулятор фіксував коливання індексу. Вони були спровоковані не лише послабленням гривні, а й сезонним зниженням нормативів ліквідності банків.

Попри це, навесні ситуація значно покращилася. Одна з головних причин - субіндекс корпоративних цінних паперів. Він поліпшувався завдяки погашенню українськими корпораціями єврооблігацій з високою дохідністю.

Важливу роль також відіграв індекс цін акцій українських компаній на Варшавській біржі.

"Субіндекс державних цінних паперів сягнув найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення завдяки зниженню дохідності ОВДП та звуженню спредів за суверенними єврооблігаціями", - йдеться у звіті НБУ.

Нацбанк наголошує: індекс фінансового стресу - це відображення саме актуального стану справ у фінансовому секторі. Він не враховує майбутніх ризиків та викликів. Окремий нюанс полягає в тому, що цей показник залишається волатильним (мінливим).

Що стосується ситуації в Росії, то там вказаний індекс встановив новий рекорд. Так, він сягнув позначки 2,47 пункту і оновив максимум з жовтня 2022 року.

"Показник впритул наблизився до граничного значення 2,5 пункту, перевищення якого історично відповідає періодам кризи у фінансовій системі", - пише The Moscow Times.

До слова, РБК-Україна раніше писало, що Нацбанк зафіксував найтриваліший за 15 років період швидкого зростання кредитування.

Окрім того, нещодавно регулятор переглянув облікову ставку, а також пояснив своє нове рішення.

Також НБУ виступив з офіційною заявою стосовно збитковості Укрпошти і провадження щодо Ігоря Смілянського.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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