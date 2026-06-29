НБУ заявив про найдовший за 15 років період швидкого зростання кредитування

В Україні триває найдовший за 15 років період зростання кредитування. Гривневий портфель уже рік додає понад 30% щорічно, прискорилися й валютні позики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на новий Звіт про фінансову стабільність , оприлюднений Національним банком.

У НБУ зазначають, що попит бізнесу на позики залишається високим попри сповільнення економіки та воєнні ризики. Банки, зі свого боку, готові активніше кредитувати компанії, а умови фінансування для малого та середнього бізнесу пом’якшуються вже четвертий квартал поспіль.

На що йдуть кредити

Дедалі більше позик банки надають на довгий строк. Значна частина коштів спрямовується на:

відновлення інфраструктури;

проєкти в енергетиці;

розширення виробництва;

фінансування оборонного сектору.

Регулятор пов’язує стійке зростання кредитування з кількома факторами: високим попитом бізнесу, кращою доступністю банківських позик та фінансовою стійкістю компаній, які дедалі частіше можуть залучати кредити на ринкових умовах без державного субсидування.

Якість кредитів

НБУ також наголошує на високій якості кредитного портфеля. Частка дефолтів залишається історично низькою, боргове навантаження позичальників оцінюється як прийнятне, а банки продовжують успішно врегульовувати проблемні кредити.

За результатами опитувань підприємств, 35% респондентів очікують потребу в нових позиках найближчим часом – це на 3 відсоткові пункти більше, ніж у попередньому кварталі. Основними драйверами попиту залишаються не лише потреби в обіговому капіталі, а й інвестиції у відбудову та модернізацію виробництва.