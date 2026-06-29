ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ заявив про найдовший за 15 років період швидкого зростання кредитування

14:25 29.06.2026 Пн
2 хв
Нацбанк назвав сфери бізнесу, які найактивніше залучають гроші під час війни
aimg Олег Хомчук
НБУ заявив про найдовший за 15 років період швидкого зростання кредитування Попит українського бізнесу на кредити залишається високим (фото: сторынка НБУ на Flickr)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні триває найдовший за 15 років період зростання кредитування. Гривневий портфель уже рік додає понад 30% щорічно, прискорилися й валютні позики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на новий Звіт про фінансову стабільність, оприлюднений Національним банком.

У НБУ зазначають, що попит бізнесу на позики залишається високим попри сповільнення економіки та воєнні ризики. Банки, зі свого боку, готові активніше кредитувати компанії, а умови фінансування для малого та середнього бізнесу пом’якшуються вже четвертий квартал поспіль.

На що йдуть кредити

Дедалі більше позик банки надають на довгий строк. Значна частина коштів спрямовується на:

  • відновлення інфраструктури;
  • проєкти в енергетиці;
  • розширення виробництва;
  • фінансування оборонного сектору.

Регулятор пов’язує стійке зростання кредитування з кількома факторами: високим попитом бізнесу, кращою доступністю банківських позик та фінансовою стійкістю компаній, які дедалі частіше можуть залучати кредити на ринкових умовах без державного субсидування.

Читайте також: Чи дасть НБУ гривні впасти: що означає "яструбина" політика Нацбанку

Якість кредитів

НБУ також наголошує на високій якості кредитного портфеля. Частка дефолтів залишається історично низькою, боргове навантаження позичальників оцінюється як прийнятне, а банки продовжують успішно врегульовувати проблемні кредити.

За результатами опитувань підприємств, 35% респондентів очікують потребу в нових позиках найближчим часом – це на 3 відсоткові пункти більше, ніж у попередньому кварталі. Основними драйверами попиту залишаються не лише потреби в обіговому капіталі, а й інвестиції у відбудову та модернізацію виробництва.

Нагадаємо, облікова ставка НБУ залишається без змін: в червні регулятор втретє зафіксував її на позначці 15% річних. Причиною такої паузи в Нацбанку називають необхідність згладити ризики від конфлікту на Близькому Сході та нівелювати загрози через недостатнє зовнішнє фінансування.

Читайте також: Економіка України у травні зросла: які галузі стали драйверами ВВП
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Бізнес Кредити
Новини
Ігнат про ретранслятори у Білорусі: дрони нікуди не поділися, але їм стало складніше
Ігнат про ретранслятори у Білорусі: дрони нікуди не поділися, але їм стало складніше
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна