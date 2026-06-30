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В Украине индекс финансового стресса упал до довоенного уровня, а в РФ - бьет рекорды

11:54 30.06.2026 Вт
2 мин
Это положительная тенденция, однако есть нюанс
aimg Юлия Капитонова
В Украине индекс финансового стресса упал до довоенного уровня, а в РФ - бьет рекорды Фото: НБУ сообщил, что индекс финансового стресса в Украине упал до довоенного уровня (flickr.com)
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В прошлом месяце индекс финансового стресса в Украине вернулся к уровню января 2022 года. В России же ситуация стремительно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НБУ и The Moscow Times.

В начале 2026 года регулятор фиксировал колебания индекса. Они были спровоцированы не только ослаблением гривны, но и сезонным понижением нормативов ликвидности банков.

Несмотря на это, весной ситуация значительно улучшилась. Одна из главных причин - субиндекс корпоративных ценных бумаг. Он стабилизировался благодаря погашению украинскими корпорациями еврооблигаций с высокой доходностью.

Важную роль также сыграл индекс цен акций украинских компаний на Варшавской бирже.

"Субиндекс государственных ценных бумаг достиг самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения благодаря снижению доходности ОВГЗ и сужению спредов по суверенным еврооблигациям", - указано в отчете НБУ.

Нацбанк объясняет: индекс финансового стресса - это отражение именно актуального положения дел в финансовом секторе. Он не учитывает будущих рисков и вызовов. Отдельный нюанс заключается в том, что этот показатель остается волатильным (переменчивым).

Что касается ситуации в России, то там указанный индекс установил новый рекорд. Так, он достиг отметки 2,47 пункта и обновил максимум с октября 2022 года.

"Показатель вплотную приблизился к предельному значению 2,5 пункта, превышение которого исторически соответствует периодам кризиса в финансовой системе", - пишет The Moscow Times.

К слову, РБК-Украина ранее писало, что Нацбанк зафиксировал самый продолжительный за 15 лет период быстрого роста кредитования.

Кроме того, недавно регулятор пересмотрел учетную ставку и объяснил свое новое решение.

Также НБУ выступил с официальным заявлением по поводу убыточности Укрпочты и производства в отношении Игоря Смелянского.

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