В Україні холоднішає: якою буде погода сьогодні та де вже почалися заморозки

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.

У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.

До того ж у Карпатах 22 вересня уже випав перший сніг.