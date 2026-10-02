В Україні холоднішає: якою буде погода сьогодні та де вже почалися заморозки

В Україні сьогодні, 2 жовтня, трохи похолоднішає. Дощі не прогнозуються, але вночі вже початися заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 14-19° тепла, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.
Ваша пробная версия Premium закончилась
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.
У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.
До того ж у Карпатах 22 вересня уже випав перший сніг.