В Украине холодает: какой будет погода сегодня и где уже начались заморозки

Напомним, ранее синоптики предупредили о первых заморозках на этой неделе.

Во Львовской области они возможны с 30 сентября по 4 октября - от нуля до 2 градусов мороза, а в Ивано-Франковской ночью 30 сентября и 1 октября на поверхности почвы будет до 5 градусов мороза.

К тому же в Карпатах 22 сентября уже выпал первый снег.