В Україні холоднішає: якою буде погода сьогодні та де вже почалися заморозки

В Україні сьогодні, 2 жовтня, трохи похолоднішає. Дощі не прогнозуються, але вночі вже початися заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.

У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.

До того ж у Карпатах 22 вересня уже випав перший сніг.