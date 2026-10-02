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В Україні холоднішає: якою буде погода сьогодні та де вже почалися заморозки

07:00 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
В Україні холоднішає: якою буде погода сьогодні та де вже почалися заморозки Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 жовтня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 2 жовтня, трохи похолоднішає. Дощі не прогнозуються, але вночі вже початися заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 14-19° тепла, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.

Фото: якою буде погода в Україні 2 жовтня (інфографіка РБК-Україна)
Фото: якою буде погода в Україні 2 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.

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Нагадаємо, раніше синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.

У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.

До того ж у Карпатах 22 вересня уже випав перший сніг.

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