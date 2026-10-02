В Украине холодает: какой будет погода сегодня и где уже начались заморозки

В Украине сегодня, 2 октября, немного похолодает. Дожди не прогнозируются, но ночью уже начались заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью заморозки на поверхности грунта 0-3°.

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Напомним, ранее синоптики предупредили о первых заморозках на этой неделе.

Во Львовской области они возможны с 30 сентября по 4 октября - от нуля до 2 градусов мороза, а в Ивано-Франковской ночью 30 сентября и 1 октября на поверхности почвы будет до 5 градусов мороза.

К тому же в Карпатах 22 сентября уже выпал первый снег.