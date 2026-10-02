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В Украине холодает: какой будет погода сегодня и где уже начались заморозки

07:00 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Украине холодает: какой будет погода сегодня и где уже начались заморозки Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2 октября (Getty Images)
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В Украине сегодня, 2 октября, немного похолодает. Дожди не прогнозируются, но ночью уже начались заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 14-19 ° тепла, ночью заморозки на поверхности грунта 0-3 °.

Фото: какой будет погода в Украине 2 октября (инфографика РБК-Украина)
Фото: какой будет погода в Украине 2 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью заморозки на поверхности грунта 0-3°.

Напомним, ранее синоптики предупредили о первых заморозках на этой неделе.

Во Львовской области они возможны с 30 сентября по 4 октября - от нуля до 2 градусов мороза, а в Ивано-Франковской ночью 30 сентября и 1 октября на поверхности почвы будет до 5 градусов мороза.

К тому же в Карпатах 22 сентября уже выпал первый снег.

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