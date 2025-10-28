В Україні хочуть змінити правила перебування для воїнів-іноземців: деталі

Правила перебування в Україні для воїнів-іноземців

Нагадаємо, іноземці, які беруть участь у захисті України від російського вторгнення, мають можливість легалізувати своє перебування в країні. Вони можуть оформити посвідку на тимчасове проживання або отримати дозвіл на імміграцію, якщо відповідають встановленим критеріям.

Як пояснили в МВС, подати на посвідку на тимчасове проживання можуть іноземці та особи без громадянства, які підписали контракт із Силами оборони України, а також члени сімей військовослужбовців. Підставою для подачі є подання Міністерства оборони або МВС, а також контракт про проходження служби та військові документи.

Право на дозвіл на імміграцію надається тим, чиє перебування в Україні визнано таким, що становить державний інтерес. Розгляд таких заяв здійснюється за поданням профільних міністерств або інших центральних органів виконавчої влади.

Після отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні зможуть претендувати члени сім'ї іммігранта - подружжя, неповнолітні діти та непрацездатні батьки.