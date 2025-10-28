В Украине хотят изменить правила пребывания для воинов-иностранцев: детали

Правила пребывания в Украине для воинов-иностранцев

Напомним, иностранцы, которые участвуют в защите Украины от российского вторжения, имеют возможность легализовать свое пребывание в стране. Они могут оформить временный вид на жительство или получить разрешение на иммиграцию, если соответствуют установленным критериям.

Как объяснили в МВД, подать на временный вид на жительство могут иностранцы и лица без гражданства, которые подписали контракт с Силами обороны Украины, а также члены семей военнослужащих. Основанием для подачи является представление Министерства обороны или МВД, а также контракт о прохождении службы и военные документы.

Право на разрешение на иммиграцию предоставляется тем, чье пребывание в Украине признано представляющим государственный интерес. Рассмотрение таких заявлений осуществляется по представлению профильных министерств или других центральных органов исполнительной власти.

После получения разрешения на иммиграцию и вида на жительство на постоянное проживание в Украине смогут претендовать члены семьи иммигранта - супруги, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители.