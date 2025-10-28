ua en ru
В Україні хочуть змінити правила перебування для воїнів-іноземців: деталі

Київ, Вівторок 28 жовтня 2025 15:56
В Україні хочуть змінити правила перебування для воїнів-іноземців: деталі Ілюстративне фото: воїни-іноземці можуть отримати нові права в Україні (facebook.com/kalinouskipolk)
Автор: Іван Носальський

Кабмін вніс до Ради законопроєкт, яким пропонується розширити права військових-іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України в Telegram.

Йдеться про законопроєкт № 14160. Український уряд пропонує:

  • збільшити строк, протягом якого іноземці після закінчення дії контракту вважаються такими, що законно проживають в Україні, з 3 до 6 місяців;
  • зараховувати період проходження військової служби за контрактом у строк безперервного проживання (останні 5 років), необхідний для отримання дозволу на імміграцію;
  • встановити імміграційну квоту для окремих категорій іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті України;
  • вважати посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або виписку з Єдиного державного реєстру ветеранів війни підставою для отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні.

Коли таку ініціативу почнуть розглядати парламентарі - поки що невідомо.

Правила перебування в Україні для воїнів-іноземців

Нагадаємо, іноземці, які беруть участь у захисті України від російського вторгнення, мають можливість легалізувати своє перебування в країні. Вони можуть оформити посвідку на тимчасове проживання або отримати дозвіл на імміграцію, якщо відповідають встановленим критеріям.

Як пояснили в МВС, подати на посвідку на тимчасове проживання можуть іноземці та особи без громадянства, які підписали контракт із Силами оборони України, а також члени сімей військовослужбовців. Підставою для подачі є подання Міністерства оборони або МВС, а також контракт про проходження служби та військові документи.

Право на дозвіл на імміграцію надається тим, чиє перебування в Україні визнано таким, що становить державний інтерес. Розгляд таких заяв здійснюється за поданням профільних міністерств або інших центральних органів виконавчої влади.

Після отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні зможуть претендувати члени сім'ї іммігранта - подружжя, неповнолітні діти та непрацездатні батьки.

