В Украине хотят изменить правила пребывания для воинов-иностранцев: детали
Кабмин внес в Раду законопроект, которым предлагается расширить права военных-иностранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.
Речь идет о законопроекте № 14160. Украинское правительство предлагает:
- увеличить срок, в течение которого иностранцы после окончания действия контракта считаются законно проживающими в Украине, с 3 до 6 месяцев;
- засчитывать период прохождения военной службы по контракту в срок непрерывного проживания (последние 5 лет), необходимый для получения разрешения на иммиграцию;
- установить иммиграционную квоту для отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите Украины;
- считать удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны основанием для получения разрешения на временное проживание в Украине.
Когда такую инициативу начнут рассматривать парламентарии - пока неизвестно.
Правила пребывания в Украине для воинов-иностранцев
Напомним, иностранцы, которые участвуют в защите Украины от российского вторжения, имеют возможность легализовать свое пребывание в стране. Они могут оформить временный вид на жительство или получить разрешение на иммиграцию, если соответствуют установленным критериям.
Как объяснили в МВД, подать на временный вид на жительство могут иностранцы и лица без гражданства, которые подписали контракт с Силами обороны Украины, а также члены семей военнослужащих. Основанием для подачи является представление Министерства обороны или МВД, а также контракт о прохождении службы и военные документы.
Право на разрешение на иммиграцию предоставляется тем, чье пребывание в Украине признано представляющим государственный интерес. Рассмотрение таких заявлений осуществляется по представлению профильных министерств или других центральных органов исполнительной власти.
После получения разрешения на иммиграцию и вида на жительство на постоянное проживание в Украине смогут претендовать члены семьи иммигранта - супруги, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители.