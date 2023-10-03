В Україні хочуть запровадити уніфіковану соцдопомогу наступного року: що відомо

В Україні наступного року може бути запроваджена уніфікована гарантована соціальна допомога для громадян. Вона залежатиме від базового доходу сім'ї.

Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю " Інтерфакс-Україна ".

Навіщо це потрібно

Чиновниця зазначила, що ідея полягає у "відв'язці" реального прожиткового мінімуму "від обтяжених факторів, які на сьогоднішній день не дозволяють його реально збільшувати".

Вона також уточнила, що за даними міністерства, реальна прожиткова мінімалка зараз становить понад 6 тисяч гривень.

Для цього у відомстві хочуть "просто переформатувати нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї".

Як працюватиме нововведення

Глава Мінсоцполітики також пояснила, як приблизно виглядатиме подібна допомога.

"Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тисяч гривень, бо якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби", - каже чиновниця.

Якщо в сім'ї три члени (батько, мати та дитина), то, продовжила Жолнович, перший "має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це, звісно, 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, це також 100%".

Таким чином, додає міністр, залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

"Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", - додала вона.

Коли може заробити уніфікована гарантована соцдопомога

Відповідний проект закону вже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади, розповіла Жолнович, а також висловила сподівання, що документ незабаром буде представлено у Верховній Раді.

"Якби пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити", - підсумувала міністр.