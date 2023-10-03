В Украине хотят ввести унифицированную соцпомощь в следующем году: что известно

В Украине в следующем году может быть введена унифицированная гарантированная социальная помощь для граждан. Она будет зависеть от базового дохода семьи.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью " Интерфакс-Украина ".

Зачем это нужно

Чиновник отметила, что идея заключается в "отвязке" реального прожиточного минимума "от отягощенных факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать".

Она также уточнила, что по данным министерства, реальная прожиточная минималка сейчас составляет более 6 тысяч гривен.

Для этого в ведомстве хотят "просто переформатировать нашу помощь по бедности таким образом, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи".

Как будет работать новшество

Глава Минсоцполитики также объяснила, как приблизительно будет выглядеть подобная помощь.

"Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тем же 6 тысячас гривен, потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые нужды", - говорит чиновник.

Если в семье три члена (отец, мать и ребенок), то, продолжила Жолнович, первый "должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%, если это ребенок, то это, конечно, 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше, если это лицо с инвалидностью, также 100%, если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это также 100%".

Таким образом, добавляет министр, в зависимости от категории гражданину будут считать 100% или 70% базового дохода.

"Тогда составляем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью", - добавила она.

Когда может заработать унифицированная гарантированная соцпомощь

Соответствующий проект закона уже прорабатывают в центральных органах исполнительной власти, рассказала Жолнович, а также выразила надежду, что документ скоро будет представлен в Верховной Раде.

"Если бы прошел быстро, то с июля 2024 можно было бы это вводить", - подытожила министр.