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Як переселенцям не втратити виплати, знаходячись за кордоном

Київ, Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 15:28
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Як переселенцям не втратити виплати, знаходячись за кордоном Фото: Перетин кордону України (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Мар’яна Гавришко

Переселенці в Україні можуть втратити виплати, якщо виїдуть за кордон на тривалий час. Таке правило застосовується із серпня.

Але є низка причин виїзду за кордон, за яких виплати зберігаються за ВПО, пояснила у коментарі РБК-Україна юрист Stron Legal Services Мар'яна Гавришко.

Із 1 серпня 2023 року правила виплат українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб були змінені. Грошова допомога не надаватиметься переселенцям, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин. Їх треба буде підтвердити документами.

При цьому обґрунтованими причинами можуть вважатися:

  • службове відрядження чи стажування;
  • лікування або реабілітація;
  • догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини та інше.

Такі нововведення зумовлені тим, що українці, які отримали статус ВПО, виїхали за кордон і додатково отримали прихисток від іноземної держави. Відповідно такі особи отримують матеріальну допомогу одразу від двох держав.

Біженці за кордоном обрали для себе форму не внутрішнього захисту, а зовнішнього, тому не можуть набувати прав ВПО.

У Мінсоціполітики заявили, що час та місце виїзду українців зі статусом ВПО фіксуються у спеціальному реєстрі. Тому період перебування переселенців контролюється державою та перевіряється.

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виплати Внутрішньо переміщені особи
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