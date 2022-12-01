Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандату всіх нардепів від "ОПЗЖ"
Президент України Володимир Зеленський доручив спікеру Верховної ради Руслану Стефанчуку розглянути пропозицію щодо позбавлення мандату всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію, яка опублікована на сайті глави української держави.
Президент нагадав, що 19 березня 2022 року було введено в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, згідно з яким в Україні було припинено діяльність окремих партій, у тому числі й "ОПЗЖ".
Він також зазначив, що 3 травня Верховна рада ухвалила закон, згідно з яким на території України було заборонено діяльність політичних партій, які співпрацюють з Росією. 15 вересня Верховний суд залишив це рішення в силі та остаточно заборонив партію "ОПЗЖ" у нашій країні.
Зеленський наголосив, що питання про позбавлення мандату нардепів "ОПЗЖ" може вирішити український парламент.
"З огляду на це я звернувся до голови Верховної ради України Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - додав очільник держави.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада достроково позбавила повноважень народного депутата Юлію Льовочкіну, яку було обрано до парламенту від "ОПЗЖ".
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