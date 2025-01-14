В Україні хочуть ввести відповідальність за порушення санкцій

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Варто зауважити, що наразі текст законопроекту та пояснювальна записка відсутні. Однак проект закону одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництва.
Законопроект зареєстровано під реєстраційним номером №12406.
Водночас заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих у себе у Facebook зауважила, що у робочій групі щодо створення законопроекту крім Мінʼюсту працювали представники Офісу Президента, Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ.
Законопроект передбачає:
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський ввів нові санкції проти фінансового сектору Російської Федерації. Санкції торкнулись 140 суб'єктів.
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