В Україні хочуть ввести відповідальність за порушення санкцій

Варто зауважити, що наразі текст законопроекту та пояснювальна записка відсутні. Однак проект закону одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництва.

Законопроект зареєстровано під реєстраційним номером №12406.

Водночас заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих у себе у Facebook зауважила, що у робочій групі щодо створення законопроекту крім Мінʼюсту працювали представники Офісу Президента, Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ.

Законопроект передбачає: