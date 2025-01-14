В Украине хотят ввести ответственность за нарушение санкций

Стоит заметить, что сейчас текст законопроекта и пояснительная записка отсутствуют. Однако проект закона получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства.

Законопроект зарегистрирован под регистрационным номером №12406.

В то же время заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых у себя в Facebook отметила, что в рабочей группе по созданию законопроекта кроме Минюста работали представители Офиса Президента, Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел.

Законопроект предусматривает: