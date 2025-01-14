В Украине хотят ввести ответственность за нарушение санкций

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Стоит заметить, что сейчас текст законопроекта и пояснительная записка отсутствуют. Однако проект закона получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства.
Законопроект зарегистрирован под регистрационным номером №12406.
В то же время заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых у себя в Facebook отметила, что в рабочей группе по созданию законопроекта кроме Минюста работали представители Офиса Президента, Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел.
Законопроект предусматривает:
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против финансового сектора Российской Федерации. Санкции коснулись 140 субъектов.
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