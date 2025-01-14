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В Украине хотят ввести ответственность за нарушение санкций

Вторник 14 января 2025 14:52
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В Украине хотят ввести ответственность за нарушение санкций Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Стоит заметить, что сейчас текст законопроекта и пояснительная записка отсутствуют. Однако проект закона получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства.

Законопроект зарегистрирован под регистрационным номером №12406.

В то же время заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых у себя в Facebook отметила, что в рабочей группе по созданию законопроекта кроме Минюста работали представители Офиса Президента, Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел.

Законопроект предусматривает:

  • ответственность за умышленные и неосторожные нарушения санкционных ограничений, а также умышленный обход санкций;
  • порог ответственности в сто необлагаемых минимумов доходов граждан (ориентировочно 3 тысячи евро), за исключением товаров военного назначения или двойного использования (независимо от их стоимости);
  • как общий субъект преступления (то есть, само подсанкционное лицо или другие лица, которые нарушили или способствовали нарушению санкций), так и специальный - должностные/служебные лица и лица, предоставляющие публичные услуги;
  • наказание за нарушение и/или обход санкции: штраф (от 425 тысяч гривен до 2 млн гривен) или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет. Также в качестве обязательного наказания предлагается лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, а в отдельных случаях - конфискация имущества.
  • применение мер уголовно-правового характера к юридическим лицам - штраф, конфискация имущества или ликвидация.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против финансового сектора Российской Федерации. Санкции коснулись 140 субъектов.

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