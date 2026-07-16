В Україні хочуть встановити нову пам'ятну дату: коли її відзначатимуть

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови, який передбачає встановлення офіційного Дня вшанування захисників Луганського аеропорту. Цю дату пропонують відзначати щороку 31 серпня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт.
Головне:
Оборона Луганського аеропорту тривала 146 днів - з 8 квітня до кінця літа 2014 року. 31 серпня стало датою завершення цієї оборонної операції. Саме цей день автори ініціативи вважають символічним для вшанування мужності та самопожертви українських оборонців.
Головне про оборону аеропорту:
Прийняття Постанови має на меті увічнити подвиг українських воїнів та зберегти пам'ять про одну з ключових операцій 2014 року.
Автори проєкту наголошують, що бої за аеропорт стали одним із перших прикладів організованого спротиву, який засвідчив пряму участь регулярних військ Російської Федерації у війні проти України.
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