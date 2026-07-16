В Украине хотят установить новую памятную дату: когда ее будут отмечать

В Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления, предусматривающий установление официального Дня памяти защитников Луганского аэропорта. Эту дату предлагают отмечать каждый год 31 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
Оборона Луганского аэропорта длилась 146 дней - с 8 апреля до конца лета 2014 года. 31 августа стало датой завершения этой оборонной операции. Именно этот день авторы инициативы считают символическим для чествования мужества и самопожертвования украинских защитников.
Главное об обороне аэропорта:
Принятие Постановления - увековечить подвиг украинских воинов и сохранить память об одной из ключевых операций 2014 года.
Авторы проекта отмечают, что бои за аэропорт стали одним из первых примеров организованного сопротивления, подтверждающего прямое участие регулярных войск Российской Федерации в войне против Украины.
Читайте также о том, что в декабре 2025 года Кабмин согласовал Указ президента Владимира Зеленского об установлении Дня программиста. Его каждый год будут отмечать 7 января.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал Указ об установлении нового профессионального праздника - Дня войск радиоэлектронной борьбы. Его будут отмечать 12 сентября.