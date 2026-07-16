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В Украине хотят установить новую памятную дату: когда ее будут отмечать

15:18 16.07.2026 Чт
2 мин
Кого будут чествовать в этот день?
aimg Василина Копытко
Проект зарегистрировали в Раде 15 июля (фото: Getty Images)

В Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления, предусматривающий установление официального Дня памяти защитников Луганского аэропорта. Эту дату предлагают отмечать каждый год 31 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.

Главное:

  • В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об установлении нового памятного дня - Дня памяти защитников Луганского аэропорта.
  • Дату предлагают отмечать ежегодно 31 августа, что символизирует завершение 146-дневной оборонной операции в 2014 году.
  • Оборона аэропорта признана одной из самых продолжительных и важнейших операций второй фазы вооруженной агрессии РФ, в ходе которой погибли не менее 196 украинских воинов.
  • Реализация этой инициативы не требует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.

Почему выбрали эту дату

Оборона Луганского аэропорта длилась 146 дней - с 8 апреля до конца лета 2014 года. 31 августа стало датой завершения этой оборонной операции. Именно этот день авторы инициативы считают символическим для чествования мужества и самопожертвования украинских защитников.

Главное об обороне аэропорта:

  • Оборона продолжалась с 8 апреля по 31 августа 2014 года и стала одной из самых длинных во второй фазе вооруженной агрессии РФ.
  • В боях приняли участие более 10 подразделений Вооруженных Сил Украины и других формирований.
  • Долгое время защитники находились почти в полном окружении, а обеспечение осуществлялось преимущественно воздушным путем.
  • За время обороны аэропорта и смежных операций погибли не менее 196 украинских военных.

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Цель инициативы

Принятие Постановления - увековечить подвиг украинских воинов и сохранить память об одной из ключевых операций 2014 года.

Авторы проекта отмечают, что бои за аэропорт стали одним из первых примеров организованного сопротивления, подтверждающего прямое участие регулярных войск Российской Федерации в войне против Украины.

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