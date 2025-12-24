ua en ru
В Україні зʼявиться нове свято, відзначатимуть 7 січня

Середа 24 грудня 2025 14:02
UA EN RU
В Україні зʼявиться нове свято, відзначатимуть 7 січня
Автор: Василина Копитко

В Україні офіційно зʼявиться ще одне професійне свято - День програміста. Його щороку відзначатимуть 7 січня. Сьогодні, 24 грудня, Кабмін погодив відповідний Указ президента Володимира Зеленського.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

День програміста відзначатимуть 7 січня

Відтепер День програміста офіційно щороку відзначатимуть 7 січня.

"Ураховуючи значний внесок фахівців з інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки держави, що відіграє важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України, а також розвитку ІТ-індустрії: установити в Україні професійне свято - День програміста, яке відзначати 7 січня", - йдеться в Указі президента.

Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

Указ президента про встановлення офіційної дати Дня програміста (скриншот)

Чому професійне свято призначили на 7 січня

Раніше День програміста в Україні святкували неофіційно двічі:

  • 7 січня у Міжнародний день програмістів, який започаткували у 2007 році;
  • та 13 вересня або 12 вересня у високосний рік - у 256-й день року (символічно 256 - кількість значень у 8-бітному байті).

Вереснева дата свята має російське походження, тому з 2022 року українські IT-фахівці відмовилися від неї на користь міжнародної дати 7 січня.

Читайте також про те, що в Україні планують переглянути підхід до формування святкових та пам’ятних дат у державному календарі. За словами президента Володимира Зеленського, війна виявила низку проблемних календарних збігів, зокрема коли дні національних трагедій припадають на професійні свята. Або коли в один день зосереджено кілька різних дат, успадкованих ще з радянських часів та перших років незалежності.

Раніше ми писали про те, що Зеленський підписав Указ про встановлення нового професійного свята - Дня військ радіоелектронної боротьби. Він відзначатиметься щороку 12 вересня.

