В Україні хочуть встановити нову пам'ятну дату: коли її відзначатимуть

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови, який передбачає встановлення офіційного Дня вшанування захисників Луганського аеропорту. Цю дату пропонують відзначати щороку 31 серпня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт .

Головне: У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про встановлення нового пам'ятного дня - Дня вшанування захисників Луганського аеропорту.

Дату пропонують відзначати щорічно 31 серпня , що символізує завершення 146-денної оборонної операції у 2014 році.

, що символізує завершення 146-денної оборонної операції у 2014 році. Оборона аеропорту визнана однією з найтриваліших та найважливіших операцій другої фази збройної агресії РФ, під час якої загинуло щонайменше 196 українських воїнів .

. Реалізація цієї ініціативи не вимагає додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Чому обрали цю дату

Оборона Луганського аеропорту тривала 146 днів - з 8 квітня до кінця літа 2014 року. 31 серпня стало датою завершення цієї оборонної операції. Саме цей день автори ініціативи вважають символічним для вшанування мужності та самопожертви українських оборонців.

Головне про оборону аеропорту:

Оборона тривала з 8 квітня по 31 серпня 2014 року і стала однією з найдовших у другій фазі збройної агресії РФ.

У боях брали участь понад 10 підрозділів Збройних Сил України та інших формувань.

Тривалий час захисники перебували в майже повному оточенні, а забезпечення здійснювалося переважно повітряним шляхом.

За час оборони аеропорту та суміжних операцій загинуло щонайменше 196 українських військових.

Мета ініціативи

Прийняття Постанови має на меті увічнити подвиг українських воїнів та зберегти пам'ять про одну з ключових операцій 2014 року.

Автори проєкту наголошують, що бої за аеропорт стали одним із перших прикладів організованого спротиву, який засвідчив пряму участь регулярних військ Російської Федерації у війні проти України.