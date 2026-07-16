В Украине хотят установить новую памятную дату: когда ее будут отмечать
В Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления, предусматривающий установление официального Дня памяти защитников Луганского аэропорта. Эту дату предлагают отмечать каждый год 31 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
- В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об установлении нового памятного дня - Дня памяти защитников Луганского аэропорта.
- Дату предлагают отмечать ежегодно 31 августа, что символизирует завершение 146-дневной оборонной операции в 2014 году.
- Оборона аэропорта признана одной из самых продолжительных и важнейших операций второй фазы вооруженной агрессии РФ, в ходе которой погибли не менее 196 украинских воинов.
- Реализация этой инициативы не требует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.
Почему выбрали эту дату
Оборона Луганского аэропорта длилась 146 дней - с 8 апреля до конца лета 2014 года. 31 августа стало датой завершения этой оборонной операции. Именно этот день авторы инициативы считают символическим для чествования мужества и самопожертвования украинских защитников.
Главное об обороне аэропорта:
- Оборона продолжалась с 8 апреля по 31 августа 2014 года и стала одной из самых длинных во второй фазе вооруженной агрессии РФ.
- В боях приняли участие более 10 подразделений Вооруженных Сил Украины и других формирований.
- Долгое время защитники находились почти в полном окружении, а обеспечение осуществлялось преимущественно воздушным путем.
- За время обороны аэропорта и смежных операций погибли не менее 196 украинских военных.
Цель инициативы
Принятие Постановления - увековечить подвиг украинских воинов и сохранить память об одной из ключевых операций 2014 года.
Авторы проекта отмечают, что бои за аэропорт стали одним из первых примеров организованного сопротивления, подтверждающего прямое участие регулярных войск Российской Федерации в войне против Украины.
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