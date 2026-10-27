В Україні хочуть винагороджувати за економію світла в пікові години: що пропонує регулятор

Українцям пропонують винагороду за гнучке споживання світла. Економія електроенергії у пікові години принесе вигоду споживачам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії щодо впровадження європейських механізмів управління попитом.
Головна мета - надання споживачам можливості грошової винагороди за гнучке використання електроенергії.
Користувачам треба свідомо перенести споживання з пікових годин на періоди, коли навантаження на мережу менше.
Агрегатори займуться координацією цього процесу. Це спеціальні учасники ринку, які об’єднують можливості окремих споживачів для управління попитом.
Споживачам не треба змінювати свого поточного постачальника електроенергії. Але укласти два договори:
Схема буде такою для всіх категорій споживачів:
Подібна схема зменшить навантаження енергосистеми у критичні години.
Зміни підготували у межах адаптації українського законодавства до європейських норм.
Проєкт постанови незабаром опублікують на офіційному сайті Нацкомісії, щоб зібрати зауваження, пропозиції та провести відкрите обговорення.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні посилили захист побутових споживачів і змінили порядок оплати послуг з відключення та повторного підключення електропостачання.
Крім того, 15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Так, споживачі з інтелектуальними лічильниками зможуть укладати договори з динамічною ціною на електроенергію.