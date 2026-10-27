В Украине хотят вознаграждать за экономию света в пиковые часы: что предлагает регулятор

Украинцам предлагают вознаграждение за гибкое потребление света. Экономия электроэнергии в пиковые часы принесет выгоду потребителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии по внедрению европейских механизмов управления спросом.
Главная цель - предоставление потребителям возможности денежного вознаграждения за гибкое использование электроэнергии.
Пользователям нужно сознательно перенести потребление с пиковых часов в периоды, когда нагрузка на сеть меньше.
Агрегаторы займутся координацией этого процесса. Это специальные участники рынка, объединяющие возможности отдельных потребителей для управления спросом.
Потребителям не следует изменять своего текущего поставщика электроэнергии. Но надо заключить два договора:
Схема будет такой для всех категорий потребителей:
Подобная схема уменьшит нагрузку энергосистемы в критические часы.
Изменения подготовили в рамках адаптации украинского законодательства к европейским нормам.
Проект постановления вскоре будет опубликован на официальном сайте Нацкомиссии, чтобы собрать замечания, предложения и провести открытое обсуждение.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине усилили защиту бытовых потребителей и изменили порядок оплаты услуг по отключению и повторному подключению электроснабжения.
Кроме того, 15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. Так, потребители с интеллектуальными счетчиками смогут заключать договоры с динамической ценой на электроэнергию.