В Украине хотят вознаграждать за экономию света в пиковые часы: что предлагает регулятор

Удобство за экономию света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии по внедрению европейских механизмов управления спросом.

Главная цель - предоставление потребителям возможности денежного вознаграждения за гибкое использование электроэнергии.

Пользователям нужно сознательно перенести потребление с пиковых часов в периоды, когда нагрузка на сеть меньше.

Кто будет контролировать

Агрегаторы займутся координацией этого процесса. Это специальные участники рынка, объединяющие возможности отдельных потребителей для управления спросом.

Что нужно потребителям

Потребителям не следует изменять своего текущего поставщика электроэнергии. Но надо заключить два договора:

соглашение с электропоставщиком - на покупку электрической энергии;

соглашение с агрегатором - на участие в управлении спросом и получение выплат.

Как будет работать схема

Схема будет такой для всех категорий потребителей:

предприятия смогут переносить отдельные производственные процессы на часы минимальной нагрузки;

домохозяйства - корректировать график работы мощных бытовых электроприборов.

Подобная схема уменьшит нагрузку энергосистемы в критические часы.

Изменения подготовили в рамках адаптации украинского законодательства к европейским нормам.

Проект постановления вскоре будет опубликован на официальном сайте Нацкомиссии, чтобы собрать замечания, предложения и провести открытое обсуждение.