UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні хочуть узаконити партнерство для одностатевих пар

Фото: В Україні хочуть узаконити партнерство для одностатевих пар (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Верховну раду подали на реєстрацію законопроєкт про реєстровані партнерства. Він дасть змогу партнерам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати такі самі права, як і в законного подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови партії "Голос" Інни Совсун у Facebook.

"Над законопроєктом ми з командою спільно з ГО "ЛГБТ військові за рівні права" та "Точка опори ЮА" працювали 9 місяців. Реєстровані партнерства - це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб", - заявила вона.

За словами нардепки, реєстрованими партнерствами зможуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

"У разі підтримки Верховною радою, законопроєкт нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки", - додала вона.

Совсун заявила, що до реєстрації законопроєкту спонукало насамперед, те, що ЛГТБ-військові, які нині захищають Україну, та їхні партнери, не мають елементарних можливостей, які мають різностатеві пари - навідатись у лікарні, організувати похорон тощо.

Нагадаємо, раніше українцям спростили процедуру подання заяви на одруження за допомогою порталу "Дія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада