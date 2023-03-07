В Україні хочуть узаконити партнерство для одностатевих пар

"Над законопроєктом ми з командою спільно з ГО "ЛГБТ військові за рівні права" та "Точка опори ЮА" працювали 9 місяців. Реєстровані партнерства - це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб", - заявила вона.

За словами нардепки, реєстрованими партнерствами зможуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

"У разі підтримки Верховною радою, законопроєкт нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки", - додала вона.

Совсун заявила, що до реєстрації законопроєкту спонукало насамперед, те, що ЛГТБ-військові, які нині захищають Україну, та їхні партнери, не мають елементарних можливостей, які мають різностатеві пари - навідатись у лікарні, організувати похорон тощо.

Нагадаємо, раніше українцям спростили процедуру подання заяви на одруження за допомогою порталу "Дія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.