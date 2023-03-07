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В Украине хотят узаконить партнерство для однополых пар

Фото: В Украине хотят узаконить партнерство для однополых пар (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Верховную раду подали на регистрацию законопроект о регистрируемых партнерствах. Он позволит партнерам в однополых и разнополых парах без брака иметь такие же права, как и у законных супругов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы партии "Голос" Инны Совсун в Facebook.

"Над законопроектом мы с командой совместно с ОО "ЛГБТ военные за равные права", и ОО "Точка опоры ЮА" работали 9 месяцев. Зарегистрированные партнерства - это новый институт для тех, кто не может или не хочет вступать в брак", - заявила она.

По словам нардепа, регистрируемыми партнерствами смогут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

"В случае поддержки Верховной радой, законопроект, наконец, поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши", - добавила она.

Совсун заявила, что к регистрации законопроекта побудило прежде всего, то, что ЛГТБ-военные, которые сейчас защищают Украину, и их партнеры, не имеют элементарных возможностей, которые имеют разнополые пары - посетить в больнице, организовать похороны и тому подобное.

Напомним, ранее украинцам упростили процедуру подачи заявления на женитьбу с помощью портала "Дія".

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