Одруження онлайн: як за допомогою "Дії" подати заяву про шлюб

Українцям спростили процедуру подачі заяви на одруження за допомогою порталу "Дія".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб подати заяву необхідно:

Зайти на портал "Дія" та авторизуватись. Потім натиснути "Послуги - Сім‘я - Заява про шлюб". Заповнити заяву та обрати дату церемонії. Після - сплатити адміністративний збір картою та підписати його електронним підписом.

Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП.

Потім необхідно очікувати електронний лист з деталями від обраного ДРАЦС.