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В Україні хочуть скасувати податок за доступної іпотеки

Фото: в Україні хочуть скасувати податок за доступної іпотеки (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів запропонував Раді скасувати податок на компенсації, які надають громадянам у межах доступного іпотечного кредитування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до відповідного законопроекту.

У документі наголошується, що наразі компенсації за доступної іпотеки, які оплачуються на користь позичальника, підпадають під визначення додаткового блага для фізичної особи і тому підлягають оподаткуванню на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 1,5% військовим збором.

"Таким чином, на осіб, які скористаються умовами доступного іпотечного кредитування, буде покладено обов'язок декларування відповідних сум податку та подальшу його сплату", - уточнюють автори законопроекту.

При цьому ініціатори нововведень пропонують, щоб до загального оподатковуваного доходу не включалися компенсації, які одержують українці в рамках доступного іпотечного кредитування.

Нагадаємо, 22 грудня у "Дії" повноцінно запрацювала програма доступного кредитування та отримання пільгових кредитів від держави "єОселя".

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