В Украине хотят отменить налог при доступной ипотеке

В документе отмечается, что сейчас компенсации при доступной ипотеке, которые оплачиваются в пользу заемщика, подпадают под определение дополнительного блага для физического лица и поэтому подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и 1,5% военным сбором.

"Таким образом, на лица, которые воспользуются условиями доступного ипотечного кредитования, будет возложена обязанность декларирования соответствующих сумм налога и последующая его уплата", - уточняют авторы законопроекта.

При этом инициаторы нововведений предлагают, чтобы в общий налогооблагаемый доход не включались компенсации, которые украинцы получают в рамках доступного ипотечного кредитования.