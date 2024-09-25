В Україні хочуть скасувати ДПА для школярів: подробиці

Депутати пропонують скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) для учнів 4, 9 та 11 класів.
РБК-Україна повідомляє, що відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.
У пояснювальній записці парламентарі зазначають, що це рішення зумовлене воєнним станом та агресією РФ, що вплинула на освітню систему України.
Окрім скасування ДПА для учнів різних рівнів загальної середньої освіти, пропонується продовжити проведення вступних іспитів у 2025 році в електронному форматі.
Документ також містить перелік обов'язкових дисциплін для НМТ: українська мова, математика, історія України та навчальний предмет на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують повернути державну підсумкову атестацію для школярів, починаючи з 2025 року. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розробляє нові завдання для учнів 9 класів, які складатимуть ДПА з п'яти предметів: математики, української мови, історії України, іноземної мови та природничих дисциплін. Також буде додано усну частину для окремих дисциплін.
Крім того, у 2025 році планують впровадити ДПА для учнів 4 класів, що включатиме тестові та усні завдання. У 2024 році відбулося пілотування цих тестів у 39 школах.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України внесло значні зміни до Типової освітньої програми для учнів 5-9 класів. Основна зміна стосується навчального навантаження – тепер воно базується на мінімальній кількості годин, що дає школам більше можливостей адаптувати навчальні плани під потреби учнів.
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