В Украине хотят отменить ГИА для школьников: подробности

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что это решение обусловлено военным положением и агрессией РФ, что повлияло на систему образования Украины.

Кроме отмены ГИА для учащихся разных уровней общего среднего образования, предлагается продолжить проведение вступительных экзаменов в 2025 году в электронном формате.

Документ также содержит перечень обязательных дисциплин для НМТ: украинский язык, математика, история Украины и предмет по выбору ("Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература").