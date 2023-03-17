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В Україні хочуть розширити правила надання відпусток: що зміниться

Фото: в Україні хочуть розширити правила надання відпусток (freepik_com)
Автор: Наталія Гурковська

Народні депутати від "Слуги народу" ініціюють зміну правил надання відпусток. Так, Рада планує розглянути законопроект № 8313, який має впорядкувати цю процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Слуги народа".

Зокрема українцям запропонують:

  • відпустку при народженні дитини не пізніше 3 місяців з дня народження;
  • основну безперервну частину щорічної відпустки не менше 14 календарних днів;
  • відпустку у зв'язку з усиновленням дитини незалежно від віку дитини;
  • максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 календарних днів на рік;
  • відпустку демобілізованим 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Як повідомлялося, у період дії військового стану працівникам можуть відмовити у наданні відпустки, якщо вони залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, під час воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

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