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Какие отпуска предусмотрены во время военного положения: разъяснение Минэкономики

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Украина, Суббота 26 марта 2022 10:27
Какие отпуска предусмотрены во время военного положения: разъяснение Минэкономики Фото: отпуск во время войны составляет 24 рабочих дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, разница дней отпуска не теряется, а должна быть предоставлена после окончания действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Минэкономики.

В то же время работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, отметили в министерстве.

Кроме того, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, сообщили в Минэкономики.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство экономики
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