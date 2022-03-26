Какие отпуска предусмотрены во время военного положения: разъяснение Минэкономики

В период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, разница дней отпуска не теряется, а должна быть предоставлена после окончания действия военного положения.

В то же время работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, отметили в министерстве.

Кроме того, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, сообщили в Минэкономики.