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В Украине хотят расширить правила предоставления отпусков: что изменится

Фото: в Украине хотят расширить правила предоставления отпусков (freepik_com)
Автор: Наталия Гурковская

Народные депутаты от "Слуги народа" инициируют изменение правил предоставления отпусков. Так, Рада планирует рассмотреть законопроект № 8313, который должен упорядочить эту процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Слуги народа".

В частности, украинцам предложат:

  • отпуск при рождении ребенка не позднее 3 месяцев со дня рождения;
  • основную непрерывную часть ежегодного отпуска не менее 14 календарных дней;
  • отпуск по усыновлению ребенка независимо от возраста ребенка;
  • максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты увеличить с 15 до 30 календарных дней в году;
  • отпуск демобилизованным 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Как сообщалось, в период действия военного положения работникам могут отказать в предоставлении отпуска, если они привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, во время военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.

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