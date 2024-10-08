В Україні хочуть продовжувати контракт дезертирів, які готові повернутися до частини

За словами Железняка, законопроект у першому читанні підтримали 235 нардепів.

Згідно з текстом документа, під час дії воєнного стану для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили місце служби та готові повернутися, військова служба та дія контракту продовжуються. Але це можливе лише за умови повернення на службу протягом трьох діб.

Також законопроектом пропонується відновити виплати грошового, речового та інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Варто зауважити, що в Україні тим, хто самовільно залишив місце служби, можуть призупинити військову службу. Зокрема, це означає призупинення виплати грошового забезпечення.



