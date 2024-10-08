В Украине хотят продлевать контракт дезертиров, которые готовы вернуться в часть

В Украине планируют не приостанавливать военную службу и контракт тех дезертиров, которые добровольно вернулись в воинскую часть. Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
По словам Железняка, законопроект в первом чтении поддержали 235 нардепов.
Согласно тексту документа, во время действия военного положения для военнослужащих, которые впервые самовольно оставили место службы и готовы вернуться, военная служба и действие контракта продолжаются. Но это возможно только при условии возвращения на службу в течение трех суток.
Также законопроектом предлагается восстановить выплаты денежного, вещевого и других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.
Стоит заметить, что в Украине тем, кто самовольно оставил место службы, могут приостановить военную службу. В частности, это означает приостановку выплаты денежного обеспечения.
Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает отмену уголовной ответственности за первое самовольное оставление части.
За такую инициативу проголосовали 270 нардепов.
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