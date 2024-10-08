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В Україні хочуть продовжувати контракт дезертирів, які готові повернутися до частини

Київ, Вівторок 08 жовтня 2024 19:12
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В Україні хочуть продовжувати контракт дезертирів, які готові повернутися до частини Ілюстративне фото: для дерезтирів в Україні хочуть пом'якшити покарання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують не призупиняти військову службу та контракт тих дезертирів, які добровільно повернулися до військової частини. Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За словами Железняка, законопроект у першому читанні підтримали 235 нардепів.

Згідно з текстом документа, під час дії воєнного стану для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили місце служби та готові повернутися, військова служба та дія контракту продовжуються. Але це можливе лише за умови повернення на службу протягом трьох діб.

Також законопроектом пропонується відновити виплати грошового, речового та інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Варто зауважити, що в Україні тим, хто самовільно залишив місце служби, можуть призупинити військову службу. Зокрема, це означає призупинення виплати грошового забезпечення.


Що передувало

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини.

За таку ініціативу проголосували 270 нардепів.

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