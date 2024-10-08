В Украине хотят продлевать контракт дезертиров, которые готовы вернуться в часть

В Украине планируют не приостанавливать военную службу и контракт тех дезертиров, которые добровольно вернулись в воинскую часть. Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

По словам Железняка, законопроект в первом чтении поддержали 235 нардепов.

Согласно тексту документа, во время действия военного положения для военнослужащих, которые впервые самовольно оставили место службы и готовы вернуться, военная служба и действие контракта продолжаются. Но это возможно только при условии возвращения на службу в течение трех суток.

Также законопроектом предлагается восстановить выплаты денежного, вещевого и других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Стоит заметить, что в Украине тем, кто самовольно оставил место службы, могут приостановить военную службу. В частности, это означает приостановку выплаты денежного обеспечения.





