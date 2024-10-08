В Украине хотят продлевать контракт дезертиров, которые готовы вернуться в часть
В Украине планируют не приостанавливать военную службу и контракт тех дезертиров, которые добровольно вернулись в воинскую часть. Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
По словам Железняка, законопроект в первом чтении поддержали 235 нардепов.
Согласно тексту документа, во время действия военного положения для военнослужащих, которые впервые самовольно оставили место службы и готовы вернуться, военная служба и действие контракта продолжаются. Но это возможно только при условии возвращения на службу в течение трех суток.
Также законопроектом предлагается восстановить выплаты денежного, вещевого и других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.
Стоит заметить, что в Украине тем, кто самовольно оставил место службы, могут приостановить военную службу. В частности, это означает приостановку выплаты денежного обеспечения.
Что предшествовало
Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает отмену уголовной ответственности за первое самовольное оставление части.
За такую инициативу проголосовали 270 нардепов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.