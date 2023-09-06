В Україні хочуть позбавити колаборантів пенсій

В Україні хочуть позбавити пенсій людей, які працювали у незаконних органах, утворених російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю міністра соціальної політики Дарію Марчак в ефірі телемарафону .

За її словами, наразі за законом немає підстав відмовити в оформленні пенсій українцям, які брали участь у збройній агресії проти нашої держави або працювали в окупаційних органах, а потім приїхали в Україну і досягли пенсійного віку.

"Якщо людина відверто вела підривну діяльність проти України, працювала в державних органах РФ, чи збройних формуваннях Росії, чи на території ОРДЛО після початку російської агресії - ми не будемо платити такій людині пенсію, не будемо витрачати кошти наших платників податків, щоб платити пенсію тим, хто підтримував агресора", - сказала заступниця міністра.

Марчак зазначила, що, якщо ухвлять новий законопроєкт щодо обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, то інформацію про стаж таких людей буде перевірено за Реєстром застрахованих осіб, який адмініструється Пенсійним фондом.

Відповідно, у них буде пробіл щодо підтвердження свого страхового стажу за цей період. Щоб підтвердити свій стаж їм доведеться надати відповідні документи, наприклад про те, що вони працювали в адміністрації окупаційної влади в ОРДЛО. На підставі нового законопроєкту їм буде відмовлено в нарахуванні пенсій.

Новий законопроєкт

Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 9453, який передбачає зміни до законодавства щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Зокрема, у ньому пропонується:

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

визначити умови пенсійного забезпечення військових, які мають страховий стаж, набутий в РФ.

Зазначимо, що це не означає, що усіх мешканців окупованих територій позбавлять пенсій. Це стосується виключно тих людей, які підтримували російську агресію та допомагали окупантам.

Так, нещодавно уряд вніс зміни до постанови, згідно з якою пенсіонери з окупованих територій зможуть відновити виплати через відеозв'язок.

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