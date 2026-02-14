ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине хотят усилить защиту работников: кто и какие "спецусловия" сможет получить

Суббота 14 февраля 2026 11:04
UA EN RU
В Украине хотят усилить защиту работников: кто и какие "спецусловия" сможет получить Новый Трудовой кодекс будет защищать украинцев от травли (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне подробно прописываются механизмы защиты от психологического давления и домогательств на рабочем месте. Кроме прямого запрета травли, работники получат право "уйти в онлайн", чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект №14386.

Читайте также: Больше не "бесплатная сила". В Украине для студентов вводят трудовые договоры: что это меняет

Главное:

  • Цифровая безопасность: Травля в электронных сетях официально признается формой моббинга.
  • Харассмент: Отдельно прописывается запрет на любые формы домогательств.
  • Дистанционная работа: Становится инструментом защиты психического здоровья работника.
  • Индивидуальный акт: Перевод на работу из дома в случае конфликта оформляется приказом работодателя без лишних бюрократических проволочек.

Моббинг под запретом: что будет считаться травлей

Законопроект четко определяет моббинг как систематические и умышленные действия (или бездействие), направленные на унижение достоинства работника и его деловой репутации.

"Моббинг (травля) - это психологическое и/или экономическое давление, в частности с применением электронных коммуникаций, что создает враждебную атмосферу и обесценивает профессиональную пригодность работника", - отмечается в документе.

Важно, что под это определение подпадает и травля в мессенджерах или корпоративных чатах, а целью таких действий часто является принуждение человека к увольнению или изменению трудовых прав.

Два месяца дома: право на самозащиту

Одной из самых радикальных новаций является право работника требовать дистанционный режим работы, если он стал жертвой давления или домогательств.

Как это будет работать:

  • Работник может требовать перевода на "дистанционку" сроком до двух месяцев.
  • Основанием являются факты дискриминации, моббинга или харассмента (домогательств) на рабочем месте.
  • Работодатель может отказать только в двух случаях: если работа физически не может выполняться из дома или если работник не предоставил никаких подтверждений факта травли.

"Работник может требовать от работодателя временное введение для него дистанционной работы, если в отношении него были совершены действия, содержащие признаки моббинга или харассмента", - говорится в тексте законопроекта.

Читайте также о том, что Украина продолжает бороться с кадровым дефицитом. Дополнительным давлением на рынок стал выезд молодежи 18-22 лет за границу. Еще один тренд - в стране формируется культура трудоустройства ветеранов.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросла официальная зарплата. По данным ПФУ, в декабре 2025-го она составила 24 292,88 гривны, а средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Трудовой кодекс Работа в Украине
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы