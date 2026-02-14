В Украине хотят усилить защиту работников: кто и какие "спецусловия" сможет получить
В проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне подробно прописываются механизмы защиты от психологического давления и домогательств на рабочем месте. Кроме прямого запрета травли, работники получат право "уйти в онлайн", чтобы избежать конфликтных ситуаций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект №14386.
Читайте также: Больше не "бесплатная сила". В Украине для студентов вводят трудовые договоры: что это меняет
Главное:
- Цифровая безопасность: Травля в электронных сетях официально признается формой моббинга.
- Харассмент: Отдельно прописывается запрет на любые формы домогательств.
- Дистанционная работа: Становится инструментом защиты психического здоровья работника.
- Индивидуальный акт: Перевод на работу из дома в случае конфликта оформляется приказом работодателя без лишних бюрократических проволочек.
Моббинг под запретом: что будет считаться травлей
Законопроект четко определяет моббинг как систематические и умышленные действия (или бездействие), направленные на унижение достоинства работника и его деловой репутации.
"Моббинг (травля) - это психологическое и/или экономическое давление, в частности с применением электронных коммуникаций, что создает враждебную атмосферу и обесценивает профессиональную пригодность работника", - отмечается в документе.
Важно, что под это определение подпадает и травля в мессенджерах или корпоративных чатах, а целью таких действий часто является принуждение человека к увольнению или изменению трудовых прав.
Два месяца дома: право на самозащиту
Одной из самых радикальных новаций является право работника требовать дистанционный режим работы, если он стал жертвой давления или домогательств.
Как это будет работать:
- Работник может требовать перевода на "дистанционку" сроком до двух месяцев.
- Основанием являются факты дискриминации, моббинга или харассмента (домогательств) на рабочем месте.
- Работодатель может отказать только в двух случаях: если работа физически не может выполняться из дома или если работник не предоставил никаких подтверждений факта травли.
"Работник может требовать от работодателя временное введение для него дистанционной работы, если в отношении него были совершены действия, содержащие признаки моббинга или харассмента", - говорится в тексте законопроекта.
Читайте также о том, что Украина продолжает бороться с кадровым дефицитом. Дополнительным давлением на рынок стал выезд молодежи 18-22 лет за границу. Еще один тренд - в стране формируется культура трудоустройства ветеранов.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросла официальная зарплата. По данным ПФУ, в декабре 2025-го она составила 24 292,88 гривны, а средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.