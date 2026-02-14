В Украине хотят усилить защиту работников: кто и какие "спецусловия" сможет получить

В проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне подробно прописываются механизмы защиты от психологического давления и домогательств на рабочем месте. Кроме прямого запрета травли, работники получат право "уйти в онлайн", чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект №14386 .

Главное:

Цифровая безопасность: Травля в электронных сетях официально признается формой моббинга.

Харассмент: Отдельно прописывается запрет на любые формы домогательств.

Дистанционная работа: Становится инструментом защиты психического здоровья работника.

Индивидуальный акт: Перевод на работу из дома в случае конфликта оформляется приказом работодателя без лишних бюрократических проволочек.

Моббинг под запретом: что будет считаться травлей

Законопроект четко определяет моббинг как систематические и умышленные действия (или бездействие), направленные на унижение достоинства работника и его деловой репутации.

"Моббинг (травля) - это психологическое и/или экономическое давление, в частности с применением электронных коммуникаций, что создает враждебную атмосферу и обесценивает профессиональную пригодность работника", - отмечается в документе.

Важно, что под это определение подпадает и травля в мессенджерах или корпоративных чатах, а целью таких действий часто является принуждение человека к увольнению или изменению трудовых прав.

Два месяца дома: право на самозащиту

Одной из самых радикальных новаций является право работника требовать дистанционный режим работы, если он стал жертвой давления или домогательств.

Как это будет работать:

Работник может требовать перевода на "дистанционку" сроком до двух месяцев .

. Основанием являются факты дискриминации, моббинга или харассмента (домогательств) на рабочем месте.

Работодатель может отказать только в двух случаях: если работа физически не может выполняться из дома или если работник не предоставил никаких подтверждений факта травли.

"Работник может требовать от работодателя временное введение для него дистанционной работы, если в отношении него были совершены действия, содержащие признаки моббинга или харассмента", - говорится в тексте законопроекта.