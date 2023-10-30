В Україні хочуть дозволити продаж квартир, які забрали в рамках санкцій

За його словами, уряд зареєстрував у Раді законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо квартир, які стягнули в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції".

"Законопроект спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна - квартир, які стягуються у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції", - уточнив Мельничук.

Він розповів, що зміни хочуть внести до законів України щодо приватизації державного та комунального майна і приватизації державного житлового фонду.

Націоналізація активів РФ в Україні

Нагадаємо, Україна продовжує активно націоналізувати російські активи. Зокрема, майно забирають у російських олігархів і не тільки.

Нещодавно Україна вирішила націоналізувати "Сенс Банк", який належав підсанкційним російським олігархам Петру Авену, Михайлу Фрідману та Андрію Косогову.

Також Фонд держмайна запропонував продати ТРЦ Ocean Plaza, який конфіскували у Аркадія та Ігоря Роттенбергів, на аукціоні.