В Украине хотят разрешить продажу квартир, которые забрали в рамках санкций

По его словам, правительство зарегистрировало в Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет квартир, которые взыскали в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

"Законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества - квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - уточнил Мельничук.

Он рассказал, что изменения хотят внести в законы Украины о приватизации государственного и коммунального имущества и приватизации государственного жилого фонда.

Национализация активов РФ в Украине

Напомним, Украина продолжает активно национализировать российские активы. В частности, имущество забирают у российских олигархов и не только.

Недавно Украина решила национализировать "Сенс Банк", который принадлежал подсанкционным российским олигархам Петру Авену, Михаилу Фридману и Андрею Косогову.

Также Фонд госимущества предложил продать ТРЦ Ocean Plaza, который конфисковали у Аркадия и Игоря Роттенбергов, на аукционе.