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"Сенс Банк" націоналізують. НБУ ухвалив важливе рішення

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Четвер 20 липня 2023 18:11
"Сенс Банк" націоналізують. НБУ ухвалив важливе рішення Фото: Михайло Фрідман та Петро Авен, російські олігархи (twitter.com/Volf350)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить передати "Сенс Банк" у власність держави. Його власниками є російські підсанкційні олігархи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

За його словами, у НБУ ухвалили рішення вивести з ринку "Сенс Банк" і звернутися з пропозицією до Кабміну щодо участі держави у цій процедурі.

Він додав, що до такого рішення призвів той факт, що власники банку пов'язані з Росією та підтримують дії країни-агресора. Це завдає значних репутаційних ризиків і має суттєвий негативний вплив на діяльність банку.

При цьому у пресслужбі Нацбанку також уточнюють, що до такого рішення призвели й укази Володимира Зеленського щодо санкцій проти власників "Сенс Банку", які він підписав у жовтні 2022 року. Вони, зокрема, передбачають блокування активів.

"В умовах дії в Україні воєнного стану і з урахуванням поточного фінансового стану АТ "Сенс Банк" все вищеперелічене становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку. У таких умовах відповідно до вимог закону України "Про банки та банківську діяльність" Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про виведення системно важливого АТ "Сенс Банк" з ринку", - додали в НБУ.

Зазначимо, Пишний у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна розповів, що після переходу банку у власність держави частка держбанків в Україні зросте з 53% до 56%.

Що відомо про "Сенс Банк"

Нагадаємо, "Сенс Банк" - це колишній "Альфа-банк". Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме - Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком.

А вже у травні Верховна рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам.

Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.

Більш детально про "Сенс Банк" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Альфа-Банк Національний банк України Російська Федерація Михаил Фридман
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